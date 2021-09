MILANO (ITALPRESS) – “Vado avanti un giorno per volta, ho un piccolo problema al tendine. Non voglio rischiare, non voglio saltare tante partite come l’anno scorso quando ho fatto dentro e fuori dal campo. Non voglio sbagliare, ascolto il mio fisico senza pensare di essere Superman. Il mio problema è che lavoro troppo, perchè mi piace soffrire”. Zlatan Ibrahimovic parla delle sue condizioni fisiche, nel corso della presentazione dei risultati di “Mind the gum”, l’integratore sotto forma di chewing gum di cui il campione svedese è testimonial e socio. “Con l’esperienza e gli anni passati a giocare ho capito che la testa è molto importante. La testa c’è, il fisico non mi segue sempre. Quando la testa è più forte del fisico non sempre vanno d’accordo, ma ci proviamo”, ha aggiunto l’attaccante rossonero che torna sulla sconfitta incassata ieri dai suoi compagni ad Anfiels. “Il segreto è capire cosa fare per arrivare al top e restarci. Ora dobbiamo sacrificarci per farlo, la qualità c’è. Ieri era la prima volta in Champions per tanti compagni, ora hanno capito cosa devono fare”. “Non dico che siamo arrivati secondi grazie a me, ma i miei compagni hanno capito cosa serve per arrivare dove siamo arrivati l’anno scorso – ha aggiunto Ibra -. Manca qualcosa per arrivare primi e la squadra lo sa, lavorano ogni giorno per migliorare, hanno fame, anche i nuovi hanno capito la mentalità della squadra”. Con la Lazio Kessie ha fallito un calcio di rigore e Ibra avvisa: “Chiederò di batterli io”.

(ITALPRESS).