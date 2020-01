IBRA A MILANO, INIZIA LA 2^ AVVENTURA ROSSONERA

L’aereo che ha portato Zlatan Ibrahimovic a Milano, è atterrato a Linate alle 11.30. E’ iniziata, dunque, la seconda avventura dell’attaccante svedese con la maglia del Milan, sette anni e mezzo dopo l’addio per volare a Parigi e vestire la divisa del Psg. Oggi Ibra, accolto in aeroporto da Zvonimir Boban, sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto, domani la presentazione alla stampa alle 10. “Arrogance No. Confidence”, ha twittato Ibra prima di partire da Stoccolma, postando anche la foto dei suoi piedi. In aeroporto anche tanti tifosi che hanno accolto con grande entusiasmo l’attaccante svedese.

