Iacolino “Massima assistenza per le vaccinazioni antinfluenzali”

PALERMO (ITALPRESS) - "C'è stata una straordinaria adesione da parte dei medici di famiglia, ma anche pediatri e farmacie convenzionate stanno lavorando intensamente. Confidiamo che nello stile di vita legato alla prevenzione da parte degli assistiti possa esservi una maggiore disponibilità nei confronti delle vaccinazioni: il tema è cruciale e l'Assessorato è attrezzato per garantire la massima assistenza". Così il dirigente generale del Dipartimento Pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, a margine dell'inaugurazione della campagna antinfluenzale, a Villa Magnisi, sede dell'Omceo di Palermo. Nel descrivere le attività del dipartimento Pianificazione strategica nel campo della prevenzione, Iacolino racconta come queste riguardino "ambiti estremamente variegati, dal contrasto al crack ai problemi correlati all'alcol fino alla somministrazione dei vaccini e alla lotta alle violenze sugli operatori sanitari. Il piano straordinario di abbattimento delle liste d'attesa sta funzionando, ma richiede ulteriori elementi di intervento: proprio oggi incontreremo tutti i direttori generali sul tema delle agende, che devono rimanere sempre aperte e garantire cure appropriate e una risposta alla salute che non può mai essere negata agli assistiti". xd8/vbo/gtr