Iacolino “Fondamentale tutela sicurezza degli operatori sanitari”

PALERMO (ITALPRESS) - "La violenza è il segnale di una mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni. Esistono dei provvedimenti assessoriali che impongono all'azienda modelli efficaci, la tutela della sicurezza degli operatori sanitari è fondamentale, soprattutto nelle aree di emergenza e su questo si lavora quotidianamente anche grazie ad accorgimenti tecnologici necessari per garantire sicurezza e tranquillità". Così Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica, a margine del convegno "Comunicazione in sanità. Quali basi per il nuovo piano della comunicazione della salute nella Regione Siciliana" organizzato dalla Regione Siciliana e il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico regionale (Dasoe) per un confronto tra giornalisti e professionisti medico-sanitari, a Palermo. col3/gtr