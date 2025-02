ROMA (ITALPRESS) – Gli sviluppi sull’intelligenza artificiale vanno sempre più veloci e ogni giorno sono disponibili nuove funzioni, nuovi strumenti e nuovi miglioramenti sulle applicazioni in uso. Non a caso, poche settimane fa ha fatto il suo ingresso sul mercato una nuova applicazione open source lanciata dalla startup cinese Deepseek e che ha fatto tremare le aziende big del settore. In generale, la maggioranza degli italiani ritiene utile l’utilizzo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei vari ambiti della vita quotidiana. Un’utilità riconosciuta ancor di più tra la popolazione più giovane. Inoltre, quasi 1 italiano su 2 (il 47,8%), anche in ottica futura, guarda a questi strumenti come un’opportunità più che una minaccia. Non mancano, però, i dubbi sull’utilizzo di software di intelligenza artificiale. Anche con l’ingresso di Deepseek, il timore per un’ipotetica violazione della privacy e la diffusione di dati sensibili coinvolge oltre il 40% della popolazione. Dal punto di vista delle pericolosità e dei rischi percepiti nell’utilizzo dell’AI, invece, gli aspetti che preoccupano maggiormente gli italiani sono quelli legati alla creazione e diffusione di immagini, video e fake news utilizzate per condizionare l’opinione pubblica, come successo proprio in questi giorni con la pubblicazione sui media di una foto che ritraeva Donald Trump, Elon Musk e Benjamin Netanyahu prima del loro reale incontro.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 04/02/2025 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

– foto Euromedia Research –

