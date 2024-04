ROMA (ITALPRESS) – L’uso dell’Intelligenza Artificiale nella resocontazione, ricerca e archiviazione degli atti parlamentari è al centro di un vertice, che si svolge alla Camera dei Deputati, tra rappresentanti di 30 parlamenti del Mondo ed esperti internazionali del settore. Per gli interventi da tradurre simultaneamente in inglese viene utilizzato Cabolo podium, un podio multimediale e interattivo che consente in maniera facile e intuitiva di seguire e comprendere quanto sta dicendo un relatore durante una conferenza, un convegno o un meeting internazionale. Lo strumento si basa sull’Intelligenza Artificiale di CABOLO, soluzione che, senza bisogno di connessione a Internet, può registrare, trascrivere e tradurre automaticamente, in tempo reale e in modo protetto il parlato delle riunioni nella massima riservatezza e che è già utilizzata nelle sedute della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo. Una tecnologia analoga viene utilizzata anche in 5 consigli regionali e oltre 250 comuni italiani.

Grazie a questo brevetto tutto “made in Italy” sullo schermo integrato nel podio e rivolto verso la platea scorrono automaticamente e in tempo reale la sottotitolazione e la traduzione dell’intervento in corso in quel momento, garantendo così la medesima fruibilità e lo stesso livello di interazione sia per coloro che si trovano in aula, sia per chi è collegato da remoto.

“Cabolo podium – afferma Gianfranco Mazzoccoli, Ceo del gruppo Cedat 85 – ha offerto un riscontro efficace al tema dell’evento, cioè come l’intelligenza artificiale può contribuire a snellire e migliorare i lavori di un’assemblea parlamentare e dei suoi membri e dipendenti”.

– foto ufficio stampa SecNewgate –

(ITALPRESS).