MILANO (ITALPRESS) – Anche i vigili del fuoco di Milano si sono stretti idealmente alle ore 12.00 ( in concomitanza con tutte le sedi VVF d’Italia) nel ricordo di Giuseppe Martino e Nicola Lasalata. I due colleghi di Matera ieri hanno perso la vita cadendo in una scarpata mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio in un bosco in contrada Cozzuolo a Nova Siri. Un messaggio di cordoglio del Comandante di Milano Nicola Micele a nome di tutto il personale di via Messina è stato inviato al Comando di Matera.(ITALPRESS).

Foto: Vvf Milano