L’attaccamento alla propria terra, il desiderio non solo di non abbandonarla ma di renderla un effettivo e concreto soggetto propulsivo di sviluppo sociale ed economico, nonché di sostegno alle persone più fragili. Questo il filo conduttore delle esperienze raccontate nel focus di dicembre 2020 del progetto “ITALPRESS con il SUD: il terzo settore e il volontariato nel Mezzogiorno”, in collaborazione con la Fondazione con il Sud. “Utilità marginale” è un’iniziativa che si sviluppa nel Leccese, ed è tesa al recupero dei terreni abbandonati o incolti come occasione per creare sviluppo e occupazione per giovani in difficoltà diverso tipo. La marginalità a cui fa riferimento il titolo del progetto è quella delle persone con disabilità psichica che sono state coinvolte in percorsi di formazione e inserimento lavorativo in campo agricolo. Hopeificio, nel Foggiano, è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud nell’ambito del bando socio-sanitario, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di servizi rivolti a persone con disabilità psichica, partendo dalla necessità di promuovere attività di formazione che possano trasformarsi in acquisizione di competenze professionali e in occasioni lavorative. Il progetto Food Truck si propone di favorire l’inserimento sociale e lavorativo di giovani immigrati presenti sul territorio di Lecce attraverso percorsi di formazione in ambito gastronomico. Poi c’è la cooperativa Agricola Mpidusa, nata a Lampedusa nell’ambito del progetto Lampedusa Eco Farm. È un veicolo di inserimento socio-lavorativo di giovani anche con disabilità e al tempo stesso un innovativo modo di affrontare, partendo dal denominatore comune della terra, la complessità dell’isola – che è fortemente esposta agli effetti del cambiamento climatico ma soprattutto crocevia di migrazioni e culture e di questioni sociali ed ecologiche.

(ITALPRESS).