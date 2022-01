I sei fatti che hanno colpito di più gli adolescenti nel 2021

Radioimmaginaria ha raccolto sei fatti che sono successi nel 2021 e che hanno colpito in modo particolare gli adolescenti: tra questi la proposta di prolungare la scuola fino al 30 Giugno, la vincita dell'Italia agli Europei, il ritorno delle manifestazioni del Friday For Future in piazza, la bocciatura del Ddl Zan. abr/