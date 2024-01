ROMA (ITALPRESS) – Proseguono le celebrazioni per 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni che omaggiano, con Massimiliano Finazzer Flory, l’immortale scrittore.

Un viaggio tra letteratura e teatro, dove i personaggi de I Promessi Sposi come i bravi, don Abbondio, l’innominato, Renzo e Lucia ma anche Cecilia rivivono con la voce di Massimiliano Finazzer Flory accompagnato in scena con musiche di Verdi e Mascagni per violino e pianoforte.

Nel Principato di Monaco lo spettacolo si terrà martedì 30 gennaio al Théâtre des Muses grazie all’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco e all’Associazione culturale Il Teatro della Vita.

In Germania il tour inizierà da Berlino il 7 febbraio presso l’Istituto Italiano di Cultura diretto da Maria Carolina Foi per poi proseguire in aprile con le repliche ad Amburgo e a Monaco di Baviera sempre presso gli Istituti Italiani di Cultura.

Per un momento di confronto e convivialità con il pubblico, visto che i riferimenti tra “gusto” e letteratura in Manzoni sono numerosi, dopo ogni rappresentazione teatrale in Germania, gli ospiti saranno invitati a degustare alcuni prodotti tipici italiani offerti con un rinfresco a cura di Destination Gusto.

“Destination Gusto rappresenta la nostra vision di creare un marketplace del Made in Italy partendo dai prodotti enogastronomici di altissima qualità in cui le tradizioni culinarie dei territori italiani, così ricche e diverse tra loro, convergono in un unico catalogo online che comprende solo il meglio di ogni regione, combinato con una digital user experience attuale e consegne in linea con i più alti standard di mercato” – dichiara Federico Pozzi Chiesa AD Destination Gusto e Founder & Ceo Supernova Hub.

“Questo itinerario tra i capitoli – dichiara il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory – scandisce il valore della parola e della testualità, delle strutture narrative e riflessive, che permettono di cogliere in una dizione dal vivo la sceneggiatura filmica di Manzoni, i movimenti dei piani e delle inquadrature, degli attori e dei paesaggi, dunque di “vedere” I Promessi sposi, di integrarli al momento e poi con la nostra immaginazione, magari ingenua ma libera, festosa e auto educativa, anche a fronte degli errori e degli orrori della Storia.

A fianco di Alessandro Manzoni ecco Giuseppe Verdi: rappresentano l’ascolto dotto quanto popolare della cultura italiana dal XIX secolo”.

Nel Principato di Monaco il pubblico di lingua francese potrà seguire lo spettacolo con il programma di sala in francese mentre in Germania con i sovratitoli in lingua tedesca.

