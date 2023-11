MILANO (ITALPRESS) – I pneumatici Metzeler equipaggiano la nuovissima BMW R 1300 GS recentemente svelata al pubblico. Nelle misure 120/70 R19 anteriore e 170/60 R17 posteriore, i pneumatici Metzeler Tourance Next 2 sono stati selezionati come primo equipaggiamento per tutte le versioni della R 1300 GS: oltre che per il modello base, anche per gli allestimenti Trophy, Triple Black e Option 719 Tramuntana. I pneumatici Metzeler Karoo 4 vengono proposti come fitment opzionale su richiesta. La nuova BMW R 1300 GS, equipaggiata con pneumatici Metzeler Tourance Next 2 e Karoo 4, è già stata testata con successo sia su strada che in off road dai giornalisti invitati al lancio stampa internazionale, che si è svolto nel mese di ottobre a Malaga e di cui il brand Metzeler è stato partner tecnico. In questi giorni, sempre nel sud della penisola iberica, è in corso la presentazione ai dealer BMW Motorrad di tutto il mondo che, a loro volta, potranno apprezzare l’ottimo connubio tra la nuova moto della casa dell’elica e i pneumatici Metzeler.

La decisione di BMW di utilizzare in primo equipaggiamento pneumatici Metzeler anche per la nuova R 1300 GS è conferma del solido e duraturo rapporto tra i due brand e riprova di quanto la scelta dei pneumatici possa influenzare il comportamento della moto. I pneumatici Tourance Next 2 di primo equipaggiamento, in specifica B appositamente progettata per la nuova BMW R 1300 GS, garantiscono un nuovo livello di prestazioni nel segmento adventure e sono stati progettati per tutti i motociclisti che utilizzano la moto per i lunghi viaggi o per le escursioni del fine settimana, da soli o con passeggero, e che necessitano di prestazioni di punta combinate a comfort e comportamento prevedibile. Tourance Next 2 infatti offre maneggevolezza e sensazione di controllo ad ogni piega grazie al comportamento neutro garantito dalla struttura radiale con cintura d’acciaio a 0°, una risposta immediata alla frenata sul bagnato, anche alle basse temperature, prestazioni elevate e durature per tutto il ciclo di vita del pneumatico e comfort e sicurezza ai massimi livelli con o senza passeggero o bagagli.

Per chi desidera spostare i confini della propria avventura con BMW R 1300 GS ancora più in fuoristrada ci sono i pneumatici Karoo 4, disponibili come equipaggiamento opzionale.

Questi pneumatici polivalenti sono in grado di offrire una trazione esemplare in off road, anche nel fango più profondo, consentendo al contempo ottima resistenza all’abrasione, ai tagli e agli strappi. Inoltre, vantano grande maneggevolezza su strada, indipendentemente dalle condizioni di carico e prestazioni sul bagnato molto buone grazie anche alla capacità di interagire molto bene con i sistemi di aiuto alla guida. Oltre alla nuova R 1300 GS, i pneumatici Metzeler sono in dotazione anche alle nuove F 900 GS e F 900 GS Adventure, equipaggiate con Tourance Next 2 o Karoo 4 come optional fitment. Altri modelli BMW che già montano pneumatici Metzeler sono la R 1250 GS (con Karoo 3), la G 310 GS (con Tourance), la R 1250 RT (con Roadtec Z8 M/C), le R 1250 R e RS (con Roadtec 01), la R 18 Roctane (con ME 888 Marathon Ultra) e le K 1600 B, Grand America, GT e GTL (tutte con Roadtec 01).

foto: ufficio stampa Pirelli

(ITALPRESS).