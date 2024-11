NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tutti in campo prima di fermarsi per la corsa alla Casa Bianca. Menu Nba completo con quindici partite che si sono disputate nella notte italiana. E a proposito di italiani, bella vittoria per i Pistons di Simone Fontecchio che battono i Lakers 115-103 conquistando il secondo successo consecutivo, il terzo nelle ultime 4 gare. Davanti al proprio pubblico Detroit mette sul parquet un’ottima prestazione di squadra, mandandone sei in doppia cifra: tutto il quintetto iniziale più Holland che dalla panchina ne mette a referto 12. Il più prolifico dei Pistons è Jaden Ivey che chiude con 26 punti, ma il trascinatore è Cade Cunningham con una tripla doppia da 17 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist. Doppia doppia da 11 punti e 14 rimbalzi per Duren, ne fa 19 Hardaway Jr, sono 15 quelli di Harris. Simone Fontecchio parte dalla panchina, gioca 13 minuti, non va a canestro e fa registrare al suo attivo due rimbalzi e un assist.

Niente da fare per i Lakers nonostante i 37 punti di Anthony Davis che aggiunge al suo score anche 9 rimbalzi, ma fa suonare l’allarme per una distorsione alla caviglia che lo costringe a lasciare il campo. LeBron James mette a referto una doppia doppia da 20 punti e 11 assist, aggiungendo anche 8 rimbalzi, resta in panchina il figlio.

Continuano a viaggiare a punteggio pieno le capoliste delle rispettive Conference, ovvero Cleveland e Oklahoma. I Cavaliers battono in casa i Milwaukee Bucks 116-114 conquistando l’ottava vittoria su altrettante gare (39 punti per Garland), mentre i Thunder infilano la settima (su sette gare) travolgendo 102-86 gli Orlando Magic.

Vincono anche i campioni in carica di Boston che battono a domicilio Atlanta con i 28 punti (e 9 assist) di Tatum, i 21 di White e i 18 (dalla panchina) di Pritchard. Il risultato finale vede i Celtics vincere 123-93 sul parquet degli Hawks.

Nelle altre gare della notte vittorie per Warriors (125-112 sui Wizards con 24 punti per Curry), Nets (106-104 contro i Grizzlies), Kings (111-110 contro Miami con 26 punti per DeRozan), Jazz (135-126 sui Bulls con 28 punti e 13 rimbalzi per Collins), Rockets (109-97 sui Knicks con 25 punti e 14 rimbalzi per Sengun), Timberwolves (114-93 sugli Hornets con 25 punti e 9 rimbalzi per Reid), Blazers (118-100 sui Pelicans, 24 punti per Simons), Pacers (134-127 sui Mavericks con 25 punti e 12 assist per Haliburton, mentre a Dallas non basta la doppia doppia da 34 punti e 15 assist di Doncic), Nuggets (121-119 sui Raptors con la tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 13 assist di Jokic), Suns (118-116 contro i Sixers con 35 punti per Durant) e Clippers (113-104 su San Antonio con 21 punti per Coffey).

