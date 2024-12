MILANO (ITALPRESS) – Inizia il countdown verso Bit 2025, a fieramilano – Rho dal 9 all’11 febbraio 2025, la manifestazione di Fiera Milano, leader in Italia per l’innovazione nel turismo. I dati presentati ai giornalisti durante l’evento pre-natalizio di Bit evidenziano la grande potenzialità del periodo di fine anno per il turismo: il 60% delle prenotazioni per vacanze tra il 18 dicembre 2024 e il 12 gennaio 2025 è stato effettuato con almeno 90 giorni di anticipo e vede protagonisti turisti italiani che hanno deciso di pernottare in località italiane. Inoltre, i dati evidenziano un incremento dei ricavi del 12% rispetto al 2023: il prezzo medio dei pacchetti si attesta sui 2.400 euro a persona e la durata media è di 8,2 giorni. Tra i Paesi generatori di turismo spiccano Cina, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, che da soli rappresentano il 45% dei flussi globali, mentre tra i mercati emergenti si segnalano Arabia Saudita, Brasile, Indonesia, Messico e Pakistan. Tra le destinazioni, Spagna, Francia e Stati Uniti resteranno al vertice, mentre l’Italia si attesterà al sesto posto nel 2040. Un settore, quello del turismo, che ha superato i livelli pre-covid e che continua a crescere, ma che per esprimere il suo pieno potenziale deve aggiornarsi sulle strategie da mettere in campo. Per gli operatori del turismo sono fondamentali la “digitalizzazione, l’adozione di nuove tecnologie, una maggiore attenzione alla sostenibilità e saper sfruttare il cosiddetto turismo delle passioni, per esempio ciò che è stato il concerto di Taylor Swift per Milano”, spiega Magda Antonioli, vicepresidente dell’European Travel Commission, durante l’evento pre-natalizio di Bit. “Gli indicatori del turismo in Italia sono promettenti – continua Antonioli -, per esempio si è ridotta la stagionalità. Il turismo estivo non è più concentrato nei mesi che vanno da giugno a settembre ma è sempre più spalmato lungo tutto l’anno. Inoltre, sta cambiando anche la scelta delle località dove pernottare. Ci sono sempre più prenotazioni in piccoli centri, e il fenomeno dell’overtourism nelle località di punta si sta ridimensionando”. “Infine – conclude Antonioli -, la cosa che più ci piace è l’aumento della spesa dei turisti: sintomo che l’Italia sta intercettando un turismo sempre più di alta qualità”. In questo contesto, Bit 2025 risulta un appuntamento irrinunciabile per tutti gli operatori del settore, che avranno due intere giornate a loro riservate (il 10 e l’11 febbraio). La data del 9 febbraio, invece, sarà aperta anche ai viaggiatori. “Sarà un momento fieristico molto più ricco rispetto a un semplice scambio di contatti: sarà l’occasione per far conoscere gli strumenti più innovativi per affrontare il futuro. Non c’è offerta turistica così estesa come a Bit”, ha detto Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano, durante l’evento pre-natalizio di Bit. Per quanto concerne le destinazioni, nell’area Italia, presenza esaustiva delle Regioni italiane da Nord a Sud: dal Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, all’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, dall’Emilia-Romagna e Marche alla Sicilia. Tra le destinazioni estere spiccano i ritorni in grande stile di Visit USA, Cuba, Giappone, Repubblica Dominicana e Vietnam, ma anche mete mediterranee come Algeria, Canarie, Egitto, Giordania e Tunisia, o destinazioni emergenti quali Centro America e Uruguay.Tra le importanti presenze di operatori si segnalano tra gli altri, Blu Hotels, BWH Hotel Group, Mangiàs Resorts And Clubs o The Social Hub nella ricettività o Gattinoni tra i Tour Operator. Tra gli operatori crocieristici spiccano MSC, Grimaldi e Giver mentre numerosi sono i vettori, come ANA, Eva Airways, ITA Airways, Singapore Airlines tra le compagnie aeree o Trenord fra gli operatori ferroviari. Sotto ai riflettori quest’anno anche il tema del digitale e dei servizi innovativi, con presenze quali Blastness, Compass-HeyLight, Revolut, Titanka!. Di grande rilievo infine le partnership con associazioni e network tra le quali ASTOI, ETOA – European Tour Operators Association Limited, FTO – Federazione Italiana Turismo Organizzato, Federterme e WTG – Welcome Travel Group. Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, ritorna inoltre a Bit 2025 Thermalia by Federterme, un vero e proprio villaggio dedicato al turismo termale, medicale e del benessere che prevede anche un ricco programma di eventi: tra questi, incontri con istituzioni ed esperti, nuove proposte lifestyle, approfondimenti su nuove tecniche.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Fiera di Milano