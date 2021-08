ROMA (ITALPRESS) – Il servizio di Helbiz si espande sul litorale

romano. La società americana leader nella micro-mobilità

annuncia che i monopattini elettrici arrivano a Ostia, uno dei

litorali di Roma più noti. L’avvio delle attività a Ostia segue

la recente apertura del servizio, a Fiumicino, in un’area di oltre 17 Km2 che comprende Fregene, Focene, Isola Sacra, Lido Del Faro, Passoscuro e Maccarese. Nel Lazio, inoltre, Helbiz è presente da maggio 2020 con una flotta di oltre 3000 monopattini in sharing.

Il costo dell’abbonamento mensile Helbiz UNLIMITED, per avere

corse giornaliere illimitate sarà di 39,99 euro; l’utilizzo spot

sarà invece disponibile a un costo di 1 euro per lo sblocco

iniziale + 0,25 euro al minuto per la corsa.

