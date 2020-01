I LAKERS VINCONO ANCHE CONTRO I PISTONS

Sofferto successo per i Los Angeles Lakers che si impongono 106-99 contro i Detroit Pistons, grazie anche alle 20 stoppate. Novantesima tripla doppia in carriera per LeBron James, con 21 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, Ma anche tre palle perse e 10/21 dal campo (0/3 da tre e solo 1/2 ai liberi) con un plus-minus finale di +23. A Detroit non bastano i 28 punti di Derrick Rose. Vittoria anche per l’altra formazione losangelina: i Clippers alla fine hanno la meglio su i New York Knicks 135-132, grazie ai 98 punti del trio George-Williams-Harrell. Per i Miami Heat la vittoria (122 a 11 sui Portland Trail Blazers) nella diciassettesima gara casalinga su 18 grazie ai 29 punti di Dragic, rovinando il ritorno di Whiteside. Per i Minnesota Timberwolves successo sui Cleveland Cavaliers (118-103). Memphis continua a vincere anche a Phoenix, i Grizzlies si impongono 121-114 sul parquet dei Suns.

(ITALPRESS).