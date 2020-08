I giovani sono il target più complesso per il mondo della moda: sfuggenti ed eccentrici, critici e molto attenti a non tradire la propria personalità, gli under 25 rappresentano un pubblico molto ambito anche per i creativi del bijou e dell’accessorio da indossare.

Per questo, anticipare le richieste delle nuove generazioni è uno degli obiettivi di HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata a bijoux e accessori-moda, in programma dal 19 al 22 settembre 2020 a Fiera Milano. Una panoramica unica e ricca di spunti caratterizzerà l’offerta in mostra, presentando ai compratori ampia scelta sulle migliore espressioni di stile e sui più interessanti trend del momento.

Proprio per dare vita a uno spunto di discussione, anticipando lo spirito di confronto e di scambio di idee creative che caratterizzano la manifestazione, HOMI Fashion&Jewels ha contattato alcuni giovani provenienti da scuole di moda e design per comprendere direttamente dal loro punto di vista – in grado di unire cultura giovanile e sensibilità creativa – quali possono essere le scelte dei ragazzi.

Scelte molto spesso dettate dall’impulso e una continua ricerca di stupore e originalità rappresentano alcuni dei tratti fondamentali che caratterizzano la relazione tra gli accessori e i giovani. Se il colore richiama la personalità e l’umore, infatti, la forma suggerisce accostamenti ad altri accessori o rende quell’oggetto più adatto per questa o quella occasione.

Così, Leonardo, che frequenta un corso di fashion designer a Milano e ora è in stage in una casa di moda afferma di interessarsi soprattutto all’unicità dell’oggetto e alla sua originalità. Lega la scelta del colore, invece, alla personalità di ciascuno.

Secondo il suo punto di vista, l’attenzione ai dettagli viene educata da quelle “subculture” in cui i giovani si integrano fin dal liceo. L’accessorio diventa così un complemento fondamentale che orienta anche lo stile di abbigliamento.

Il colore è la variabile più importante per Beatrice, che studia a Londra Textile design: diversi colori rappresentano la tavolozza delle nostre emozioni. Sono proprio gli stati d’animo a determinare la scelta dell’oggetto, che si manifesta prima nel suo colore e poi nella forma, a cui si chiede, invece, di comunicare unicità.

È un gioco di abbinamenti quello che guida le scelte di Eleonora, studentessa di progettazione visiva a Milano. La sua scelta ricade, infatti, su accessori che possano valorizzare abiti e altri oggetti già presenti nelle sue scelte di stile. La relazione con l’accessorio è vissuta con immediatezza: esso deve fare breccia e rappresentare un oggetto unico, creato solo per lei.

Barbara ha frequentato una scuola di fotografia a Milano e ora è iscritta ad un noto istituto meneghino per perfezionarsi: in tema di accessori, guidata, forse dal suo occhio di fotografa, la sua scelta primaria è indirizzata al colore, per lei fondamentale, a cui si aggiunge la forma, che, in armonia con le cromie “giuste”, determina l’accessorio perfetto.

Il colore è al centro dell’attenzione anche per Callum, studente di media & communication a Londra. La sua scelta non è estetica, ma emotiva: il colore è per lui fonte di immediata attrazione, a cui segue la forma e l’originalità che l’accessorio, nel suo insieme, sa comunicare.

Scelta più soggettiva che generazionale, l’oggetto di moda deve, dunque, saper diventare “confidente” dei giovani. Questi attenti fruitori del bello si dimostrano aperti a un vero e proprio dialogo personalissimo con i vari accessori, a cui chiedono di a differenziarsi dalla massa, e dalle influenze degli stili mainstream. La ricerca dei dettagli rappresenta il passo fondamentale che guida la scelta, poco sensibile al prestigio del brand e al costo degli oggetti. Proprio l’oggettistica di ricerca sarà protagonista di HOMI Fashion&Jewels e rappresenterà al meglio questo difficile ma affascinante connubio tra gusto personale e trend del momento.

In particolare, nell’area Style tra gli espositori non mancheranno numerose realtà che uniscono artigianato e arte e producono pezzi unici o piccole serie. Spunti e idee saranno al centro anche dalle sezioni Everyday e F+J International Delivery, che completeranno l’offerta dei prodotti finiti, a cui si aggiungerà l’area Gems&Components.

In manifestazione saranno sotto i riflettori i risultati più interessanti della continua e raffinata ricerca di tanti creativi e designer, offrendo una visione esclusiva su tutto il percorso che, partendo dal concept e dall’idea creativa, attraverso la scelta dei materiali si trasforma – grazie a capacità tecniche e manuali elevatissime – in pezzi unici e di spiccata personalità, pronti a conquistare anche le nuove generazioni.

L’appuntamento con HOMI Fashion&Jewels Exhibition è dal 19 al 22 settembre 2020 a Fiera Milano.

(ITALPRESS).