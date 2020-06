Duran Duran teste di serie al festival dell’Isola di Wight. Gli organizzatori della kermesse musicale britannica, la cui edizione 2020 è stata cancellata a causa del Covid-19 e della quale resta agli annali la 1970 con Jimi Hendrix e Doors, hanno comunicato che la prossima manifestazione si svolgerà dal 17 al 20 giugno 2021. Venerdì 17 co-headliner saranno Lewis Capaldi e Lionel Richie, sabato Snow Patrol e il DJ Pete Tong, mentre l’onore di chiudere toccherà domenica ai – appunto – Duran Duran. Capaldi, Richie e la band di Simon Le Bon sarebbero dovuti andare in scena quest’anno. Biglietti in vendita dal prossimo 15 giugno. La prima edizione del festival si tenne il 31 agosto 1968, con un concerto dei Jefferson Airplane seguito da circa 10.000 persone. L’anno seguente il festival durò due giorni, il 30 e il 31 agosto 1969, e vide la presenza di Bob Dylan, The Band, Joe Cocker e Who. L’edizione più nota fu sicuramente quella del 1970, che si svolse dal 26 al 30 agosto. Seguita da oltre mezzo milione di persone, l’edizione del ’70 è rimasta famosa per essere stata l’ultima grande esibizione pubblica di Jimi Hendrix prima della sua morte, ma anche per l’ultima apparizione dei Doors con Jim Morrison in Europa. Il festival è rinato nel 2002. (ITALPRESS).