ROMA (ITALPRESS) – A 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia, nel 1985 al Festival di Sanremo con The Wild Boys, i Duran Duran torneranno in Italia sul palco del Circo Massimo di Roma domenica 15 e lunedì 16 giugno 2025 in occasione di due show indimenticabili. I biglietti per questi attesissimi concerti saranno in vendita online su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 24 gennaio alle ore 10.00, e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dal 29 gennaio alle ore 10.00. Saranno inoltre disponibili in prevendita esclusiva a partire da mercoledì 22 gennaio, alle ore 10.00, per i membri della Duran Duran VIP Community. In vista dei due show italiani al Circo Massimo di Roma, i fan possono aspettarsi una scaletta ricca di successi leggendari della band, tra cui Girls on Film, The Wild Boys, The Reflex, Ordinary World, Come Undone e Rio. Verranno proposti inoltre brani tratti dall’ultimo album, Danse Macabre, portando nuova energia al celebre repertorio della band.

I due concerti al Circo Massimo di Roma sono organizzati da Vivo Concerti in collaborazione con The Base e con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

