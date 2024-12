I droni di Amazon arrivano anche in Italia, primo test in Abruzzo

MILANO (ITALPRESS) - Amazon ha svolto con successo il primo test per le consegne con i droni in Abruzzo, nell’area di San Salvo, sulla base dell’autorizzazione operativa rilasciata da Enac. L'azienda continua a collaborare con le autorità italiane per soddisfare tutti i requisiti necessari al lancio del servizio il prossimo anno. I droni per le consegne di Amazon hanno volato per la prima volta nei cieli italiani il 4 dicembre 2024. Il volo di prova è stato realizzato con il nuovo drone MK-30, sistema automatizzato di droni che utilizza il programma di computer vision Amazon. Il test è stato svolto grazie all’autorizzazione e ai processi di certificazione posti in essere da Enac in coordinamento con Enav. sat (fonte video ufficio stampa Enav/Amazon)