I consigli del mental coach Ivan Squillaci per diventare calciatori

ROMA (ITALPRESS) - Ivan Squillaci è un mental coach e maestro di tecnica sportiva. Da quando ha 4 anni ha fatto del calcio la sua vita. A 23 anni a causa di un problema di salute si è reso conto di non poter diventare un calciatore professionista, ma ha deciso di non mollare ed è diventato un mental coach per dare la possibilità a tanti altri ragazzi di realizzare il loro sogno. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, racconta la sua storia. fsc/gtr