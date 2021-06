NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Milwaukee batte Brooklyn, i Jazz concedono il bis contro i Clippers. Questi i verdetti delle due semifinali dei playoff Nba disputate nella notte italiana. I Bucks vincono gara-3, riducendo lo svantaggio maturato con le sconfitte incassate nelle prime due gare. Il finale è di 86-83 e 68 degli 86 punti fatti da Milwaukee arrivano da Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo, il primo ne mette a referto 35 aggiungendo 15 rimbalzi, il secondo ne fa 33 con 14 rimbalzi. Nessun altro in doppia cifra, con Holiday che si ferma a 9 ma che nel finale ha messo dentro il canestro del sorpasso che ha portato i suoi sull’84-83. Brooklyn risponde con i 30 punti e 11 rimbalzi di Kevin Durant, ne fa 22 Irving, doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi per Brown. Vince Milwaukee, ma sono ancora i Nets avanti nella serie con il parziale di 2-1.

Allunga invece Utah che bissa il successo di gara-1 e fa sua anche la seconda sfida contro i Clippers, imponendosi 117-111 e portandosi sul 2-0.

In 5 in doppia cifra tra i Jazz con Donovan Mitchell che ne mette a referto meno di gara-1 (45), ma ne fa comunque 37, mentre dalla panchina sono 24 quelli di Clarkson. Diciannove per Ingles, 16 per Bogdanovic, doppia doppia da 13 punti e 20 rimbalzi per Gobert. Niente da fare per la franchigia di Los Angeles che esce ancora sconfitta ed è sotto di due, nonostante i 29 punti di Reggie Jackson e i 27 di Paul George che fa registrare al suo attivo anche 10 rimbalzi e 6 assist. Ne fa 21 Kawhi Leonard, ma vincono ancora i padroni di casa: 2-0 Utah.

(ITALPRESS).