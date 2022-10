ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Huawei e SDA Bocconi School of Management hanno annunciato l’apertura delle candidature per il terzo ciclo di formazione e training “Tech with Her”. Il programma si pone l’obiettivo di ridurre il divario di genere nel mondo della tecnologia, attraverso una serie di training a partecipazione gratuita. L’ultimo appuntamento della prima edizione si rivolge a professioniste di tutte le età attualmente impiegate nella Pubblica Amministrazione italiana e si svolgerà i prossimi 16 e 17 novembre a Roma.

Il programma “Tech with Her” è dedicato alla scoperta e all’approfondimento di temi quali Digital Transformation, Cloud Computing, AI e Cyber Security. La conoscenza di questi è fondamentale per contribuire ai processi di digitalizzazione di aziende e PA.

Le partecipanti del primo e secondo appuntamento hanno avuto l’opportunità di discutere insieme ai relatori le sfide della Trasformazione Digitale. Così come di acquisire gli strumenti necessari per fornire il loro contributo individuale all’interno delle rispettive aziende. La terza iniziativa formativa, che si svolgerà in presenza, si rivolge a professioniste di tutte le età attualmente impiegate in una Pubblica Amministrazione italiana. L’obiettivo è affrontare il tema della Trasformazione Digitale nella PA e nei servizi pubblici, partendo dallo stato dell’arte per delineare sfide e opportunità ed esplorare le modalità attraverso cui creare valore pubblico. Al termine del training, coloro che avranno frequentato entrambi i giorni di formazione, riceveranno l’attestato di partecipazione di SDA Bocconi School of Management.

Per partecipare al terzo e ultimo training dell’edizione 2022 di “Tech with Her”, che si terrà dal 16 al 17 novembre a Roma presso il Campus di SDA Bocconi School of Management, le candidature resteranno aperte fino al 21 ottobre e il 3 novembre verrà comunicata la selezione delle candidate ammesse a partecipare all’iniziativa.

