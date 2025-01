MILANO (ITALPRESS) – HRC Community, la più grande community HR di aziende nazionali e internazionali, presenta l’edizione 2025 di HRC BARCAMP, appuntamento di riferimento dedicato all’innovazione nelle Risorse Umane.

La data è fissata per il 23 gennaio 2025 presso il Vodafone Village di Milano, con un focus specifico sul tema “HR FACTOR GUIDA L’AI”.

Ad aprire l’incontro sarà Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, seguito dal benvenuto di Silvia Cassano, Chief Human Resources Officer di Fastweb + Vodafone.

Con l’adozione dell’intelligenza artificiale stimata al 50% entro il 2025 (World Economic Forum) e il crescente impatto delle politiche di inclusività e sostenibilità, le risorse umane stanno vivendo una trasformazione epocale. L’HR Barcamp si afferma come il principale osservatorio e piattaforma collaborativa per affrontare queste sfide e cogliere le opportunità di cambiamento.

“L’intelligenza artificiale non è solo una tecnologia emergente, ma una leva strategica per ridisegnare il mondo del lavoro. Il vero valore risiede nella capacità delle risorse umane di integrarla in modo etico, umano e sostenibile, per migliorare i processi decisionali e liberare il potenziale delle persone”, dichiara il Managing Director Marco Gallo.

“Le risorse umane hanno compreso di essere al centro di questa transizione, e il nostro impegno è creare connessioni e promuovere un approccio concreto che renda il cambiamento un valore aggiunto per le imprese. Il nostro obiettivo non è solo anticipare i trend, ma costruire il futuro del lavoro insieme a chi ne è protagonista”, prosegue Gallo.

“L’Intelligenza Artificiale è una forza trasformativa senza precedenti e rappresenta per le aziende un’occasione da non perdere per trasformare i modelli di business e generare nuove opportunità di crescita. L’AI non solo permette di ottimizzare i processi interni ma consente soprattutto di valorizzare il potenziale delle persone, liberando il loro talento e accelerando il loro sviluppo professionale”, ha dichiarato Silvia Cassano, Chief HR Officer di Fastweb + Vodafone.

Questa missione, inoltre, si realizzerà anche a livello internazionale: nello stesso giorno saremo in diretta con la Community spagnola per l’HRC Barcamp Spain, confermando il nostro impegno nel creare una rete globale per accelerare la trasformazione delle risorse umane.

In un’epoca di profonda trasformazione digitale, HRC BARCAMP 2025 riunisce i più autorevoli esperti del settore per esplorare come il fattore umano possa guidare e integrare l’intelligenza artificiale nei processi HR.

Tra i protagonisti: David Orban, Leader di pensiero nel panorama tecnologico globale, Darya Majidi, CEO Daxo Group – Founder Donne 4.0, Silvia Cassano, Chief Human Resources Officer Fastweb + Vodafone, Giordano Fatali, President HRC Group / Founder CEOforLife, Gianfranco Chimirri, Chief People Officer SACE, Francesca Morichini, Global Chief HR Officer Amplifon, Kai Anderson, Esperto di cambiamento, agilità organizzativa e trasformazione incentrata sull’uomo, Stefano Stafisso, Executive Vice President Human Resources Danieli, Gianfranco Minutolo, Networking Trainer & Community Builder, Fabrizio Rotondi, Country Manager Workday, Amelia Parente, Senior Vice President Corporate HR Diasorin Group, Carloandrea Gadda, Partner Quint, Gioia Ferrario, Global CHRO, COO e Managing Director Jakala, Veronica Paternolli, PhD Student Università di Verona, Alberto Valenza, Senior Vice President Human Capital, Organization & Procurement Aeroporti di Roma, Antonella Zullo, CEO Zest Innovation, Francesca Romana Saule, Growth Hub Lead BAT, Simone Pepino, CEO StartupItalia e Hoopygang, Chiara Ferretti, Partner People Consulting EY.

La giornata si articola in due momenti principali: una sessione plenaria mattutina che affronterà temi cruciali come il futuro digitale, le skills-based organization nell’era dell’AI e le sfide della Generative AI, seguita da innovativi tavoli di lavoro pomeridiani. Particolare attenzione verrà dedicata a temi di frontiera come l’etica dell’AI, l’inclusione digitale e il benessere organizzativo nell’era dell’automazione.

Tra i partner dell’appuntamento: Quint, Workday, Edflex, Eudaimon, Humee by T Seed, Speexx, XMetaReal oltre che Allos, Carol, Jointly, Serenis, UpDay, Pellegrini e vede la partecipazione come research partner di EY.

Un focus specifico sarà dedicato alla diversity nell’AI, con un panel sulla rappresentanza femminile nel settore tecnologico, e all’open innovation attraverso la collaborazione tra imprese e startup.

