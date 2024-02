MILANO (ITALPRESS) – Horizon Automotive e Wùrth Italia annunciano un’importante partnership per la fornitura di soluzioni di mobilità innovative a collaboratori e collaboratrici Wùrth.

Questa collaborazione ha beneficiato della partecipazione attiva di Alberto Rolli, Amministratore Delegato di Frentauto Group e socio partner di Horizon Automotive. Nello specifico, attraverso una piattaforma dedicata, Horizon metterà a disposizione degli oltre 4.000 collaboratori e collaboratrici Wùrth delle offerte di noleggio a lungo termine personalizzate, che garantiscono i migliori canoni disponibili sul mercato e una vasta gamma di veicoli di tutti i marchi del settore, anche e soprattutto in pronta consegna. La partnership tra Horizon Automotive e Wùrth Italia è nata dall’esigenza di creare un legame solido in grado di promuovere alcuni degli elementi chiave del benessere aziendale, garantendo capillarità su tutto il territorio nazionale e un’ampia offerta di prodotti, mirando a risolvere le sfide legate ai ritardi nella consegna e all’approvvigionamento dei veicoli aziendali, offrendo un supporto commerciale completo dalla fase iniziale fino alla conclusione dell’operazione.

Con oltre 20 store e la possibilità di attingere ad uno stock di più di 2.000 vetture multi-brand dei propri dealer soci e dealer partner, Horizon garantisce una presenza diffusa su tutto il territorio italiano, coprendo il 95% dei brand presenti sul mercato. A questo, si aggiunge la disponibilità di un parco auto interno per la gestione di servizi come auto sostitutiva e preassegnazione. Inoltre, grazie all’utilizzo di algoritmi proprietari e ad un rapporto consolidato ed inclusivo con i concessionari partner, Horizon è in grado di offrire i canoni di noleggio più vantaggiosi, mettendo a disposizione dei dipendenti Wùrth un team commerciale altamente specializzato in grado di guidare l’utente in tutto il processo, dalla scelta del veicolo alla firma del contratto e durante tutta l’esperienza di noleggio.

Oltre all’attenzione verso un piano welfare concreto, l’elemento che accomuna le due aziende è la ricerca e l’utilizzo di tecnologie innovative. Negli ultimi 10 anni, Wùrth Italia ha intrapreso una strategia improntata all’innovazione e alla digitalizzazione per i propri clienti, mentre Horizon si distingue sul mercato per l’elevata componente tecnologica e digital, che la rende una realtà unica sul mercato.

