BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Come sapete, a Hong Kong la settimana scorsa è entrata in vigore la nuova legge sulla sicurezza nazionale. La situazione sta diventando sempre più drammatica e ogni giorno che passa porta con sè notizie di ulteriori incarcerazioni, arresti, violenze. Non c’è più libertà di assemblea nè di parola, nelle biblioteche e nelle scuole sono stati tolti addirittura i libri. Questi sono sviluppi estremamente preoccupanti, che ci riguardano”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, durante la sessione plenaria sulla situazione a Hong Kong.

“Ammiro e ammiriamo tutti il coraggio e la determinazione dei cittadini di Hong Kong, molti dei quali stanno rischiando la loro libertà personale in difesa del mantenimento di una società democratica, libera e aperta – ha aggiunto -. Quello che un tempo era una realtà democratica dove lo stato di diritto, le libertà fondamentali e un alto grado di autonomia facevano parte della vita quotidiana, ora rischia di essere mortificata”.

“Come parlamentari dobbiamo dar prova di solidarietà e prendere posizione contro l’erosione della libertà e il crescente autoritarismo di cui siamo testimoni. Credo di interpretare il sentimento di tutte le colleghe e tutti i colleghi nell’esortare le autorità competenti al rispetto degli impegni internazionali e delle libertà fondamentali”, ha concluso Sassoli.

