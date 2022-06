ROMA (ITALPRESS) – Honda presenta, in versione esclusivamente ibrida, la nuova Civic, giunta alla undicesima generazione. Dopo una storia di successi lunga 50 anni con la nuova Honda Civic e:HEV si completa l’elettrificazione dell’intera gamma nel Vecchio Continente entro il 2022. Ha linee più europee, il passo più lungo di 35 mm, la carreggiata posteriore più larga e la bordatura dei passaruota offrono un assetto più sportivo e ben ancorato a terra; è migliorata la stabilità sulle strade irregolari come abbiamo verificato nel percorso fra i parchi regionali di Spagna a pochi chilometri da Madrid. La silhouette è elegante, con una linea del cofano abbassata di 25 mm, cofano in alluminio che è più leggero del 43% rispetto al pannello in acciaio del modello precedente così come il portellone in resina che pesa il 20% in meno contribuendo ad una carrozzeria più snella, ma altamente resistente. Ai colori bianco platino, nero, rosso e blu si aggiunge il nuovo Sonic Grey Pearl.

Più spazio e visibilità all’interno, la ventilazione è migliorata, le superfici sono lineari e uniformi, i quadranti e le manopole hanno dimensioni ottimizzate e sensazioni al tatto di morbidezza. Novità il misuratore di potenza per visualizzare le prestazioni di accelerazione nel display da 10,2″ full colour LCD ad alta definizione. Cruscotto e strumentazioni che sono completamente digitali sugli allestimenti top di gamma così come i dodici altoparlanti Bose per un intrattenimento di ultima generazione. L’abitacolo è più silenzioso e confortevole grazie all’ottimizzazione della riduzione della rumorosità nel vano motore e nel passaruota posteriore e la vibrazione del motore è ridotta con l’utilizzo di un nuovo albero a gomiti ad alta rigidità e di un contralbero di bilanciamento secondario. I sedili sono rivestiti in tessuto nell’Elegance, entry level, tessuto ed ecopelle nella Sport e pelle ed Ecopelle nella Advance.

Il motore a iniezione diretta da 2.0 l mostra efficienza e coppia migliorate grazie alla tecnologia di combustione con un’efficienza termica del 41%, la migliore del settore. Il rinnovato sistema e:HEV vanta un propulsore elettrico ad alta potenza e l’ultima versione della IPU Honda dotata di 72 celle. Abbiamo trovato la Civic fluida e dinamica nelle aree urbane grazie al potente e silenzioso motore elettrico che è istantaneo ad elevata coppia come azionamento primario. Sulle strade extraurbane l’accelerazione è esaltante. In modalità Sport inoltre l’ Active Sound Control genera un suono del motore nitido e sportivo enfatizzando quello naturale del propulsore. In modalità Engine drive si ha un’elevata coppia del motore e forte spinta elettrica, peraltro il sistema di rilevamento dei tornanti mantiene alto il regime del motore termico in curva, consentendo una risposta rapida in fase di accelerazione in uscita. Oltre alla modalità di guida Normal è prevista la Individual con la quale si può calibrare il propulsore e lo sterzo secondo le proprie preferenze. Le funzioni Sensing e i componenti strutturali migliorati garantiscono livelli di sicurezza ai vertici della categoria. Previsti tutti i sistemi avanzati di assistenza alla guida, 11 airbag, più i nuovi fari abbaglianti adattivi, novità per Honda, e una funzione per supportare la guida negli ingorghi stradali. In vendita da ottobre a partire da 34.200 euro.

– foto col / Italpress –

(ITALPRESS).