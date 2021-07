Honda Civic Type R limited edition

Ne arriveranno 100 in Europa, e 5 saranno per il mercato italiano. La nuova Civic Type R Limited Edition è stata progettata e sviluppata proprio per essere la berlina a trazione anteriore più sportiva del mercato, la Type R più estrema mai realizzata. La Civic Type R detiene già il miglior tempo nei principali circuiti del mondo fra gli altri a Nurburgring, Estoril, Silverstone Hungaroring. col/tvi/mrv/red