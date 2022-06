Honda Civic diventa full hybrid

Lanciata per la prima volta nel 1972, Honda ha sempre definito Civic come l'"auto per le persone del mondo". Oggi, con 50 anni di storia e oltre 27,5 milioni di unità vendute in 170 Paesi, la Civic di undicesima generazione si presenta in chiave moderna e in versione esclusivamente ibrida. sat/gtr