VENEZIA (ITALPRESS) – Anche la Città di Venezia si unisce al ricordo della prima bomba atomica esplosa il 6 agosto 1945 su Hiroshima. Si rinnova così il Patto di amicizia e collaborazione tra le città di Venezia e di Hiroshima dai sindaci Luigi Brugnaro e Kazumi Matsui, sottoscritto lo scorso novembre a Ca’ Farsetti.

Un accordo pluriennale che ha tra gli obiettivi quello di aiutare ad approfondire la comprensione reciproca e l’amicizia tra i cittadini, promuovendo la pace nel mondo.

“Hiroshima è stata la prima città nella storia dell’umanità a essere colpita dalla bomba atomica – aveva detto il sindaco giapponese, Kazumi Matsui – Nel rispetto delle vittime di quel tragico avvenimento la nostra città si è sviluppata sull’idea della pace quale valore fondamentale. Siamo lieti di firmare questo Patto con Venezia, città che nel corso della sua storia ha sempre agito per il mantenimento e la difesa della pace, intessendo rapporti commerciali con i Paesi di tutto il mondo fino a diventare oggi una città di pace, un gioiello ricco di attrazioni culturali. Ringrazio il sindaco Brugnaro per aver voluto questo accordo, per la sua vicinanza al Giappone, la cui conoscenza in Europa si deve proprio all’illustre mercante veneziano Marco Polo che per primo, parlando della nostra terra, la descrisse come ‘il Paese dell’Oro'”.

“Una pace che non può prescindere dai valori della libertà e del rispetto degli altri” aveva ricordato Brugnaro, sottolineando il suo grande legame con il Giappone e ricordando l’onorificenza ‘L’Ordine del Sol Levante, Raggi d’Oro con Rosetta’ ricevuta dal governo asiatico. “Venezia, nel corso della sua storia, ha sempre difeso il grande valore della fratellanza e dell’amicizia tra i popoli. Con la città di Hiroshima vogliamo essere attori di un futuro che si fonda sulla libertà e sull’integrazione”.

Si tratta di un Patto siglato tra due città ricche di storia, due città nate sul mare, che custodiscono importanti patrimoni mondiali riconosciuti dall’Unesco. Così oggi anche Venezia è simbolicamente presente al parco della Pace di Hiroshima, insieme alle altre città e agli Hibakusha (sopravvissuti).

