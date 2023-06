HiPRO, l’allenamento su misura la nuova frontiera del fitness

HiPRO, brand di Danone specializzato nell’offerta di prodotti ad alto contenuto proteico, torna a Rimini Wellness per dialogare con gli amanti del fitness nell’evento numero uno in Italia a loro dedicato. Tra gli approfondimenti, il ruolo delle proteine alimentari nella dieta dello sportivo. L'allenamento bilanciato, su misura per ogni atleta, è la nuova frontiera del fitness. col/fsc/gtr