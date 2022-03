MILANO (ITALPRESS) – Helbiz, leader globale nella micromobilità e il primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato oggi la sua presenza al Milano Running Festival, in qualità di presenting partner.

In occasione del ritorno della Telepass Milano Marathon, giunta alla sua ventesima edizione, un’area dedicata all’evento sportivo sarà aperta al pubblico e accessibile gratuitamente al MiCo, Fiera Milano City, dal 31 marzo al 2 aprile. In questa importante cornice si alterneranno attività di presentazione ed intrattenimento dedicate al pubblico e agli addetti ai lavori, con sale conferenze pensate per atleti e personaggi di rilievo del mondo del running e dello sport. Utilizzando gli spazi indoor e outdoor del nuovissimo Parco City Life verranno inoltre organizzate attività di running, training ed eventi collaterali.

In qualità di partner e sponsor dell’intero evento Helbiz sarà presente all’interno del Marathon Village con un proprio stand, dove sarà possibile ricevere informazioni sull’azienda e sul suo servizio di micromobilità in sharing, sulla sicurezza stradale e sulla nuova generazione di mezzi (più sicuri e innovativi) da poco disponibili a Milano e in varie città italiane. L’evento sarà inoltre un’occasione per conoscere più da vicino Helbiz Kitchen, l’innovativo servizio di ghost kitchen e food delivery targato Helbiz lanciato la scorsa estate proprio nella capitale meneghina: una grande novità in città che permette di avere in un unico ordine, e con un’unica consegna, tanti prodotti di ben sei cucine diverse. “Milano è la prima città italiana in cui Helbiz ha portato il suo servizio di micromobilità e sappiamo bene quanto la maratona sia un evento importante per la città. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di essere partner e sponsor di questo Festival – ha dichiarato Matteo Mammì, Ceo di Helbiz EMEA – Non potevamo non legarci ad un evento sportivo fortemente green come la Milano Marathon, grazie al quale avremo la possibilità di avvicinarci a nuovi utenti, mostrare loro i nostri prodotti e i nostri servizi. Sosteniamo appieno gli obiettivi della manifestazione e il suo impegno per uno stile di vita più sano e attivo”. Sostenibilità, innovazione, attenzione verso soluzioni green per il nostro pianeta e l’intenzione chiara di scrivere insieme il futuro della società e delle città del futuro: sono i cardini su cui si basa questa importante collaborazione. Helbiz è da sempre sostenitrice e portavoce per eccellenza della scelta di una micromobilità sostenibile. Trovare soluzioni per la creazione di smart city e partecipare ad iniziative che promuovano uno tra gli sport più green al mondo sottolinea ancora una volta il piano di rinnovamento che la società di micromobilità porta avanti con grande impegno.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com