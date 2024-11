ROMA (ITALPRESS) – Shawn Mendes ha pubblicato “Heart of Gold”, accompagnata anche dal videoclip ufficiale, tratta dal suo prossimo album “Shawn”, in uscita il 15 novembre. Il nuovo brano, scritto e prodotto da Shawn Mendes insieme a Scott Harris, Mike Sabath e Eddie Benjamin, si ispira al ricordo di un caro amico d’infanzia scomparso. “Il lutto è una cosa davvero, davvero difficile da affrontare e una parte enorme di ciò che mi ha aiutato è stata la celebrazione di quella persona. Vorrei dedicare questa canzone a tutti coloro che hanno perso qualcuno, che sia morto o vivo, in qualsiasi modo. Questa è per loro”, racconta il cantante. “Shawn” è il quinto album in studio del cantautore canadese che si è ispirato ai suoi viaggi e alle esperienze vissute negli ultimi anni, in seguito alla cancellazione del suo tour nel 2022.

L’album, composto da 12 tracce, è stato scritto e co-prodotto dallo stesso Shawn Mendes, insieme ai collaboratori Scott Harris, Mike Sabath, Nate Mercereau e Eddie Benjamin, con canzoni aggiuntive co-scritte dalla vincitrice del Grammy Amy Allen e da Ethan Gruska. Nel disco è presente anche la strumentazione di Chris Thile dei Punch Brothers.

