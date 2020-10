La sfida lanciata sull’app Healthy Virtuoso da parte di AIDP Lombardia (Associazione italiana per la Direzione del Personale) è un’iniziativa che attraverso un meccanismo di gamification, incentivi e riconoscimenti ha visto sfidarsi oltre 100 HR Manager tra le più importanti aziende Italiane. Durante la challenge lanciata il 3 agosto 2020 e conclusa l’11 settembre 2020, tutti i partecipanti (Direttori del Personale e professionisti del settore delle Risorse Umane) hanno avuto la possibilità di misurare la propria attività fisica ed il proprio stile di vita, avendo come primario riferimento se stessi. La sfida consisteva in una challenge in cui le persone potevano accumulare crediti camminando, correndo, dormendo, facendo meditazione o sfidando gli altri utenti a chi svolge più passi o attività fisica in un arco temporale.

I risultati sono stati sorprendenti: durante i 38 giorni della Challenge AIDP sono stati effettuati 30.242.296 passi, pari a 2.117.480 chilometri.

In alcuni giorni la media di passi giornaliera registrata dei partecipanti AIDP è stata di oltre 11 mila passi per persona, doppiando le performance medie standard degli Italiani (5296 passi al giorno). La corsa è stata infine l’attività fisica preferita, con una media di 220 minuti per utente, seguita da bici con 146 minuti, e infine da “hiking”, tennis e nuoto.

(ITALPRESS/WEWELFARE.IT).