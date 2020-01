HARRY E MEGHAN RINUNCIANO AI TITOLI DI ALTEZZE REALI

LONDRA (ITALPRESS) – Il principe Harry e la moglie Meghan Markle non potranno più utilizzare i loro titoli di “altezze reali” e non riceveranno più fondi reali. Ad annunciarlo è stato Buckingham Palace.

Inoltre, i duchi di Sussex rimborseranno i 2,4 milioni di dollari dei contribuenti utilizzati per la ristrutturazione del loro cottage nel Berkshire, nei pressi del castello di Windsor.

(ITALPRESS).