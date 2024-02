RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Quando si tratta di guidare in sicurezza in condizioni di scarsa visibilità, Opel è il marchio di riferimento. I proiettori con tecnologia adattiva e antiabbagliamento a matrice Intelli-Lux LED sono presenti su un’ampia gamma di prodotti del costruttore tedesco, a partire dalla best-seller Opel Corsa e dall’accattivante Opel Mokka.

La tecnologia di illuminazione di ultima generazione Intelli-Lux LED Pixel Light è offerta, inoltre, su Opel Astra, su Opel Astra Sports Tourer e Opel Grandland. Il marchio delBlitz vuole offrire le sue innovazioni a un’ampia platea di clienti. A dimostrazione di ciò, ha deciso di implementare i proiettori Intelli-Lux LED Matrix anche sulla sua ultima generazione di furgoni compatti. Il nuovo trasporto persone Opel Combo Electric e il nuovo veicolo commerciale leggero Opel Combo Cargo Electric, così come i loro analoghi con motore a combustione, sono i primi nei rispettivi segmenti di mercato a offrire questa soluzione all’avanguardia. Un sistema che garantisce visibilità ottimale di notte o in caso di maltempo, in qualsiasi contesto e condizione di guida.

I proiettori Intelli-Lux LED Matrix non sono solo più sicuri, ma risultano anche esteticamente accattivanti perchè perfettamente integrati nell’Opel Vizor, il caratteristico frontale del marchio che fa il suo debutto su Opel Combo Cargo. Composta da 14 elementi LED controllabili singolarmente (sette per lato), la tecnologia a matrice luminosa, garantisce un’esperienza di guida che “esclude” con precisione gli altri utenti della strada dal fascio di luce degli abbaglianti. Questo sistema arricchisce così l’esperienza di guida di Opel Combo, così come della nuova Opel Corsa e di Opel Mokka. Il sistema offre prestazioni superiori a quelle degli impianti di illuminazione tradizionali, perchè è preciso e potente. Non appena la vettura lascia le aree urbane, i proiettori a matrice passano automaticamente alla modalità abbaglianti. La lunghezza e la distribuzione del cono di luce sono continuamente adattate alle condizioni di guida. Quando il sistema rileva le luci di un’altra auto, i singoli LED si spengono indipendentemente per “escludere” la vettura in arrivo dal fascio degli abbaglianti ed evitare di infastidire l’altro guidatore, lasciando l’illuminazione al massimo tutto intorno.

Grazie a questa tecnologia, chi è al volante del nuovo Opel Combo godrà sempre di una visibilità ottimale. La possibilità di guidare con gli abbaglianti sempre accesi e con una chiara visione degli ostacoli ai lati della strada aumenta la sicurezza. La maggiore visibilità dà più tempo per reagire, per esempio, qualora un animale attraversasse improvvisamente la carreggiata. Tutto ciò rende la guida più confortevole e serena.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).