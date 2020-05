ROMA (ITALPRESS) – La Guida Michelin ha sviluppato un barometro per seguire a livello internazionale la riapertura dei ristoranti stellati Michelin. Ogni settimana, il barometro registrerà il numero di ristoranti stellati Michelin aperti nelle 32 destinazioni in cui è presente la Guida.

Lo strumento è concepito per fornire, in tempo reale, una panoramica globale dell’evoluzione delle riaperture dei ristoranti stellati Michelinin tutto il mondo.

“Creando questo barometro, vogliamo prendere il polso della gastronomia globale al fine di informare e sensibilizzare il nostro ecosistema. Nel mondo, solo il 21% dei 3.000 ristoranti stellati sono attualmente aperti. Speriamo che queste informazioni possano portare alla luce un settore che si irradia economicamente ben oltre le porte dei ristoranti”, commenta Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle guide Michelin.

La Guida Michelin riporta i risultati del suo barometro sul suo sito Web: https://guide.michelin.com/en. Per quanto riguarda l’Italia, sarà disponibile al link

https://guide.michelin.com/it/it/notizia/news-and-views/si-riparte-ed-e-subito-ottima-cucina l’elenco dei ristoranti stellati aperti con aggiornamento settimanale.

(ITALPRESS).