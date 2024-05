ROMA (ITALPRESS) – Il Pirelli Star Rally4 IRC, abbinato al challenge International Rally Cup (IRC), ha offerto un’altra fantastica giornata al Rally del Taro con una appassionante replica del duello fra Giacomo Guglielmini e Davide Nicelli fra le vetture Rally4. L’ha di nuovo spuntata l’emiliano, forte delle sue doti e della maggior conoscenza del tracciato parmense, anche se alla fine sono stati solo 18″ a separarli. Bellissima anche la prova di Alex Ferrari, al debutto stagionale nella serie, che è finito al terzo posto a soli 6″ dal pilota pavese. Nella frequentatissima categoria dominata dalle Peugeot 208 Rally4 buoni riscontri anche per Emanuele Danesi e Mirko Pelgantini finiti al quarto e quinto posto fra i trofeisti, mentre l’altro atteso protagonista, Fabio Farina, è stato costretto al ritiro.

Fra le vetture R2 è stata invece la grande giornata di Alessandro Zorra, che di questa categoria è già stato campione due stagioni or sono. In testa dall’inizio alla fine, Zorra ha cominciato qui la sua rincorsa al vertice dopo aver disertato la gara di apertura all’Elba. Alle sue spalle un ottimo Luigi Caneschi, che ha così fatto dimenticare il ritiro elbano. Terzo posto ma nuova leadership stagionale per Stefano Facchin davanti al varesino Loris Battistelli nell’occasione arrivato alle sue spalle. Ritiro invece per il vincitore all’Elba Mattia Carlotto. Nel Pirelli Star Rally4 Asfalto, legato al Trofeo Italiano Rally, Gianluca Saresera ha sfruttato alla perfezione l’assenza del leader provvisorio Lorenzo Grani per imporsi fra i trofeisti al Rally del Salento e riconquistare il primato stagionale. Alle sue spalle è arrivato Antonio Pascale.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

