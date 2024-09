PALERMO (ITALPRESS) – Una persona, una squadra. E’ la filosofia che ha caratterizzato la composizione della lista dei candidati al consiglio federale che sostengono Ottavio Gueli, avvocato palermitano candidato alla presidenza della Fick, la Federazione italiana canoa kayak, che rinnoverà la dirigenza nell’assemblea elettiva convocata per il prossimo 12 ottobre a Roma.

Attuale presidente del Comitato Sport per tutti della stessa Fick, da otto anni alla guida del Comitato regionale Sicilia, prima atleta di canoa velocità con la Canottieri Trinacria e poi tecnico e allenatore del Club nautico Salunto, del Clubino del mare e ancora della Trinacria, fondatore nel 2007 del Circolo nautico Palermo (ex Canoa club Arenella) e oggi presidente della Lega Navale sezione Palermo-Arenella, Gueli si candida con il dichiarato intento di favorire un cambio di passo della Fick.

“Un obiettivo”, precisa “che non si può raggiungere da soli e per questo nei lunghi mesi che hanno preceduto le elezioni abbiamo individuato una serie di persone dalle varie competenze destinate a formare una solida squadra. Questo non significa avere dei ‘sudditì alla corte del re, ma confrontarsi apertamente per arrivare a decisioni condivise e attente anche ai suggerimenti provenienti dalle società che sono il vero cuore pulsante per qualsiasi federazione”.

La squadra che supporta Gueli è composta da Cristian Aprile (Lerici), Andrea Pierfranco Baglioni (Sesto Calende), Beniamino Bonomi (Verbania, doppio argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996, oro a Sydney 2000 e argento ad Atene 2004), Paolo Borghi (Ferrara), Alessandra Catania (Catania), Giuliana Di Bartolo (Palermo), Alessandro Gnecchi (Lecco), Federico Mancarella (Bologna, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo), Bruno Panziera (Verona), Eleonora Tassarotti (Genova).

Avversari di Gueli sono il presidente uscente Luciano Buonfiglio, che per essere rieletto dovrà raggiungere quasi il 67% dei consensi come prevede la legge per chi si presenta dopo aver già ricoperto tre o più mandati da presidente, il sardo Andrea Argiolas e l’ex campione olimpico di canoa velocità Daniele Scarpa.

