Guardia Costiera soccorre 211 migranti a Lampedusa, le immagini

Le motovedette SAR CP 324 e CP 303 della Guardia Costiera sono intervenute per prestare soccorso ad un peschereccio, con numerosi migranti a bordo, in pericolo a circa 15 miglia a sud di Lampedusa, in area SAR di responsabilità italiana. Le immagini dei soccorsi. pc/gtr