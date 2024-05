Lavoro, arriva il Bonus Giovani

ROMA (ITALPRESS) - Rafforzare l’occupazione dei giovani, in particolare nel Mezzogiorno. È uno degli obiettivi del decreto legge sulle politiche di coesione approvato dal Consiglio dei Ministri. Inoltre il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno. Previsto uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti. Per le iniziative di auto-impiego, viene rafforzata la misura “Resto al Sud”, con un contributo fino a 200 mila euro per chi avvia una nuova attività. /gtr