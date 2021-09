Gualtieri: “Roma sporca, ripartiamo da efficientamento raccolta”

"La città è sporca come non mai, i collegamenti sono inefficienti come non mai. Abbiamo un programma molto concreto e al tempo stesso ambizioso". Così il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, a margine di un confronto organizzato da Fit-Cisl Lazio. mat/fsc/gtr