ROMA (ITALPRESS) – “Roma non può tollerare atteggiamenti discriminatori e fascisti come quelli compiuti da un professore dell’Istituto Pirelli al Tuscolano. Mi aspetto che si faccia rapidamente chiarezza rispetto a quanto accaduto, perchè certi comportamenti vanno sempre condannati e sanzionati, soprattutto se a compierli è un insegnante. Preoccupa l’aumento di episodi di razzismo e di omofobia, assistiamo a belle feste calcistiche che gruppi di esaltati provano a trasformare in adunate e vediamo scuole che diventano palcoscenico per gesti neofascisti”. Così in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

