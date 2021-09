Gualtieri “Proposte concrete e una visione ambiziosa per Roma”

Gualtieri “Proposte concrete e una visione ambiziosa per Roma”

"Il nostro è un programma ampio e articolato che unisce la concretezza delle proposte a una cosa per noi fondamentale: che Roma abbia una visione ambiziosa e all'altezza di una grande capitale". Lo afferma Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. sat/mrv/red