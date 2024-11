ROMA (ITALPRESS) – “L’inizio del Giubileo sarà un momento emozionante”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione del terzo rapporto alla città all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. “Quest’anno la parola rappresentativa del rapporto è ‘aprirè, un verbo dentro cui sono conservate molte ambizioni del futuro di Roma. Stiamo restituendo moltissimi spazi ai cittadini, con tanti cantieri che dalle prossime settimane termineranno. Ma ‘aprirè significa farlo anche ai turisti e ai milioni di pellegrini che giungeranno qui per il Giubileo – ha detto il primo cittadino -. L’inizio dell’anno giubilare sarà un momento emozionante, un’occasione in cui Roma si aprirà alla comunità globale per parlare di pace, fratellanza, vicinanza ai più deboli e transizione ecologica. Roma sarà pronta. Gli originari 117 interventi sono diventati 322, con accordi su lavori h24. Un esercizio di rapidità ed efficenza, una tra le principali eredità che il Giubileo lascerà. Tutti gli interventi saranno conclusi in tempo, anche quelli con chiusura prevista per il 2025, che proseguono senza ritardi. In particolare, l’inaugurazione di piazza Pia, simbolo di Roma per il Giubileo, avrà luogo il 20 dicembre, quindi in tempo per l’apertura della porta santa”, ha aggiunto.

– foto: screenshot da video xi6 Italpress –

(ITALPRESS).

