ROMA (ITALPRESS) – Questa sera il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accompagnato dall’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato, prima di assistere al concerto alle Terme di Caracalla, ha incontrato Antonello Venditti a cui ha annunciato l’intenzione di conferirgli la Lupa Capitolina in Aula Giulio Cesare il prossimo 13 novembre. Con 47 album pubblicati in più di 50 anni di carriera, Antonello Venditti è uno dei principali cantautori della storia della musica italiana. Nato a Roma, cresciuto artisticamente nella cosiddetta “scuola romana”, Venditti ha sempre dichiarato un grande amore per la sua città che negli anni lo ha portato ad avere un legame unico e profondo con la Capitale. “E’ stato emozionante fare questo annuncio a Venditti proprio alla vigilia del concerto che celebra i 40 anni dell’album ‘Cuorè che contiene anche l’indimenticabile “Notte prima degli esami” – ha dichiarato il Sindaco Gualtieri – una canzone universale, senza tempo, che da quarant’anni anni emoziona tutti, compresi i ragazzi maturandi che proprio oggi vivranno la loro notte prima degli esami”.

foto: ufficio stampa Comune di Roma

(ITALPRESS).