ROMA (ITALPRESS) – “Venti anni fa la tragica esplosione causata da una fuga di gas in via Ventotene a Roma spezzò le vite di 4 donne e 4 Vigili del Fuoco. Oggi siamo qui stretti alle famiglie e a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per rendere omaggio alla loro memoria e al sacrificio di questi valorosi soccorritori”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della commemorazione della strage di via Ventotene.

(ITALPRESS).