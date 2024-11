ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio Unindustria per il convinto sostegno al progetto del termovalorizzatore. Un impianto fondamentale per la chiusura del ciclo dei rifiuti di Roma, e al tempo stesso un’opportunità per il rilancio di Santa Palomba, a partire dall’area industriale, nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e del miglioramento della dotazione infrastrutturale. Per l’Amministrazione è molto positivo che il mondo imprenditoriale del territorio abbia colto questa opportunità e che voglia fortemente sostenere insieme a noi questa fondamentale trasformazione”. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

