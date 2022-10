ROMA (ITALPRESS) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sarà da domani a Buenos Aires per partecipare al C40, il summit che ogni tre anni riunisce i sindaci delle più importanti città del mondo per discutere di cambiamenti climatici ed elaborare soluzioni ambientalmente sostenibili per il futuro delle metropoli.

Le città del C40 rappresentano circa 600 milioni di abitanti del pianeta.

Nel corso della sua visita nella capitale argentina, Gualtieri avrà diversi incontri bilaterali con i suoi colleghi sindaci, Londra, Buenos Aires, Parigi e Barcellona tra gli altri.

Gualtieri interverrà al summit giovedì 20 alle ore 14.10 (ora locale, cinque ore indietro rispetto all’Italia) nella sessione dedicata alla Città dei 15 minuti. Sempre nel pomeriggio di giovedì, il Sindaco di Roma sarà ricevuto alla Casa Rosada dal Presidente argentino Fernàndez. In agenda sono inoltre previsti incontri con il mondo politico e imprenditoriale argentino per promuovere la candidatura di Roma ad ospitare l’Expo nel 2030.

“Nei prossimi anni nelle grandi città vivrà il 70% della popolazione mondiale ed è dunque da questa dimensione che dovranno arrivare le soluzioni concrete alle sfide poste dal cambiamento climatico. Il Summit è l’occasione mondiale più importante di un confronto su temi così decisivi per il nostro futuro e siamo contenti che Roma torni a svolgere un ruolo da protagonista in un consesso così autorevole, dove insieme a Sindaci di tutto il mondo ci si confronta su progetti e interventi capaci di tenere assieme le sfide ambientali con quelle di rilancio dell’economia e riduzione delle disuguaglianze”, ha commentato il Sindaco Gualtieri.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com