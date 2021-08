ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea degli azionisti del Gestore dei Servizi Energetici, società del Mef che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l’incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, si è riunita per procedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione della società. L’azionista ha nominato come amministratore unico Andrea Ripa di Meana. Laureato in Economia presso la Facoltà di Scienze Statistiche e Demografiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia presso il Mit di Boston. Attualmente è membro del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ stato presidente, dal 2013 al 2015, e direttore generale, dal 2015 al 2018, di Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea). Resterà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023.

Nel corso dell’assemblea è stato approvato anche il bilancio dell’esercizio 2020 con un utile netto di 7,4 milioni. E’ stata proposta la destinazione di una parte dell’utile d’esercizio, pari a oltre 5 milioni, come dividendo all’azionista Mef. Il ministero ha ringraziato il Cda uscente nelle persone del presidente Francesco Vetrò, dell’Ad Roberto Moneta e del consigliere Laura Bajardelli, per il lavoro svolto.

(ITALPRESS).