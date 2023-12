MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo San Donato (GSD), in partnership con GKSD Investment Holding (GKSD), ha completato l’acquisizione della quota di maggioranza in American Heart of Poland (AHoP), il più grande fornitore indipendente di cure cardiovascolari in Europa e uno dei tre maggiori erogatori di assistenza sanitaria privata in Polonia.

Attraverso questa operazione, il Gruppo San Donato consolida la sua posizione tra i maggiori gruppi sanitari europei. “Si tratta della prima importante acquisizione internazionale da parte di GSD e di un ulteriore tassello per la sua continua crescita – si legge in una nota -. Con questa acquisizione nasce il leader europeo nel trattamento delle malattie cardiovascolari che garantirà un’assistenza sanitaria di qualità, lo sviluppo di una eccellente ricerca scientifica e la formazione medica di altissimo livello, anche attraverso lo scambio di know-how tra i due Paesi”.

“L’unione dei due gruppi sarà altamente sinergica, grazie alla complementarità tra le aree di eccellenza del Gruppo San Donato e di AHoP e aprirà la strada a ulteriori sviluppi – prosegue la nota -. Per l’acquisizione, GSD e GKSD sono stati supportati da BNP Paribas (consulente finanziario unico), LEK Consulting, Deloitte e GKSD Advisory, mentre Rymarz Zdort Maruta ha fornito la consulenza legale. L’operazione è stata supportata dal finanziamento dell’acquisizione concesso da un pool di primarie istituzioni di relazione italiane e internazionali, che sono: BNL BNP Paribas in qualità di Arranger unico, Coordinatore e Agente, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), UniCredit e Banco BPM in qualità di Mandated Lead Arranger con anche il supporto di SACE. NCTM ha fornito la consulenza legale alle banche finanziatrici e a SACE. BonelliErede ha fornito la consulenza legale a GSD e GKSD, sulla struttura dei finanziamenti in Italia”.

Commentando l’acquisizione, Kamel Ghribi, Presidente di GKSD Investment Holding e Vice Presidente del Gruppo San Donato, ha dichiarato: «Si tratta di un’acquisizione di straordinaria importanza nel contesto dell’Unione Europea che rafforza la presenza internazionale del Gruppo e sviluppa eccellenti sinergie nel settore della cardiologia e non solo. Un passo importante nel nostro percorso di crescita, che porterà valore aggiunto innanzitutto ai pazienti».

Adam Szlachta, CEO del gruppo American Heart of Poland (AHoP), ha commentato: «American Heart of Poland è un fornitore leader di servizi sanitari pubblici a livello nazionale in Polonia, con forti piani di ulteriore crescita. Far parte del Gruppo San Donato ci permette di rafforzare ulteriormente la qualità dei servizi sanitari del Paese. GSD sostiene fortemente i piani di sviluppo di AHoP che mirano a migliorare significativamente la qualità delle cure a disposizione della società polacca».

